L’ha aggredita, buttata a terra, trascinata lontano dalla pista ciclabile, legata, picchiata e stuprata. Un film dell’orrore confermato in ogni fotogramma dall’autore stesso della terribile violenza. "Ho fatto una cosa terribile, ma non so perché ho avuto questo impulso". Ha confessato lo studente di 20 anni sottoposto a fermo per violenza sessuale, rapina e lesioni ai danni di una donna di 50 anni. Ma con parole ingiustificabili. Lo stupro è avvenuto il 19 agosto scorso lungo il percorso ’Vivi Natura’ della frazione di San Damaso, a Modena. Ieri mattina il responsabile ha risposto alle domande del giudice nel corso dell’udienza che si è svolta in carcere per decidere la misura cautelare da adottare nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo stupratore ora cerca di difendersi: "Ero fuori di me"