Lo storico Francesco Cutolo all’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi

Arezzo, 08 ottobre 2025 – Sabato 11 ottobre l’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi ospiterà nuovamente lo storico Francesco Cutolo, che alle ore 17:00 nella Sala Grande presenterà il suo ultimo volume, “Uomini come noi. Il nemico nelle scritture dei soldati italiani (1915-1918)” (Pacini Editore, 2025). Il libro rappresenta una riflessione approfondita sulle mentalità e sulle pratiche dei soldati italiani nei confronti del nemico durante la Prima guerra mondiale, analizzate attraverso uno studio accurato di lettere, diari, memorie e testimonianze orali. Si tratta della rielaborazione della tesi che Cutolo ha discusso alla Scuola Normale Superiore al termine del suo dottorato di ricerca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

