C’è qualcosa che non quadra nella narrazione dello sport professionistico. Siamo circondati da notizie che circumnavigano la legge fondante dello sport professionistico, ossia: è un sistema capitalistico basato non solo sulla circolazione del denaro ma sulla tendenza all’accumulazione indefinita di capitale. Con una distribuzione dei soldi per nulla equa. Pochi eletti guadagnano tantissimo, alcuni guadagnano cifre ragguardevoli, tanti si agitano e navigano ai bordi di periferia. La premessa marxista è doverosa per affrontare due tre argomenti che sembrano diversi ma che sono affluenti del medesimo fiume. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lo sport è business. Per guadagnare di più, bisogna giocare di più. Davvero c’è qualcuno non l’ha capito?