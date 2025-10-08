Lo sport difende la cultura democratica

Quando il Presidente della Repubblica ci riceve vuol dire che tutta l'Italia ci riceve. Per noi si tratta di un'importante giornata, soprattutto in un momento storico dove le divisioni,.

Velasco a Mattarella, "lo sport è una scuola di democrazia" - "In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport può dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversità": così Julio Velasco, ct del ... Da ansa.it

Velasco a Mattarella: 'Lo sport è scuola di democrazia' - Velasco si è detto onorato di essere ricevuto da Mattarella, "perché quando il Presidente della Repubblica ci riceve, ci riceve tutta l'Italia. Segnala ansa.it