Lo SPID di Poste Italiane diventa a pagamento | ecco quanto costerà e cosa cambia per te

Poste Italiane si prepara ad abbandonare il modello gratuito per il rilascio e la gestione dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che ormai è diventato la chiave d’accesso digitale per interagire con la Pubblica Amministrazione e numerosi servizi privati. Il cambiamento non arriva del tutto inaspettato. Poste Italiane, che gestisce il maggior numero di identità SPID in Italia con oltre 16 milioni di utenti attivi, sta seguendo l’esempio di altri identity provider come Aruba e InfoCert, che già da tempo hanno introdotto tariffe per i loro servizi di identità digitale. La transizione verso un modello economicamente sostenibile era nell’aria da mesi, e ora sembra essere arrivata a un punto di svolta operativo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

