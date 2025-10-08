Lo sapevate che il forno tradizionale vi ruba soldi ogni giorno? Ecco i metodi di cottura che dimezzano la bolletta

Cultweb.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cucinare con un occhio al risparmio? Si può. Basta studiare i metodi di cottura che consumano meno energia, quindi meno soldi. Negli ultimi tempo si sta lavorando molto in tal senso: piani a induzione che riducono le dispersioni, pentole a pressione, microonde, slow cooker. Diamo allora un’occhiata. Il piano a induzione funziona con un sistema elettromagnetico che scalda direttamente il fondo della pentola. Si tratta di un metodo molto veloce, in termini di ebollizione dell’acqua per esempio, rispetto al gas tradizionale. Anche l’efficienza è alta, soprattutto per quei cibi che cuociono in poco tempo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

lo sapevate che il forno tradizionale vi ruba soldi ogni giorno ecco i metodi di cottura che dimezzano la bolletta

© Cultweb.it - Lo sapevate che il forno tradizionale vi ruba soldi ogni giorno? Ecco i metodi di cottura che dimezzano la bolletta

In questa notizia si parla di: sapevate - forno

Cerca Video su questo argomento: Sapevate Forno Tradizionale Ruba