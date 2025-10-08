Lo fanno tutti non dirlo ai tuoi genitori | 12enne violentata dal cugino tenta suicidio 26enne a processo
Violenza sessuale aggravata ai danni di minorenne. Questa l'accusa alla quale è chiamato a rispondere un 26enne di fronte al Tribunale di Imperia. Gli abusi si sarebbero verificati nell’estremo Ponente ligure e si sarebbero protratti per anni, tra palpeggiamenti e rapporti sessuali forzati, tanto da spingere la giovanissima all'idea di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
