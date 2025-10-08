Livorno sorpresi con armi rubate in un' abitazione occupata | denunciati

Detenzione illegale di armi e ricettazione. Queste le accuse che hanno portato alla denuncia di un 34enne e un 40enne originari dell'est Europa. Nei giorni scorsi, ai carabinieri era stata segnalata una probabile intrusione all’interno di un appartamento disabitato e per questo si sono recati sul. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

livorno sorpresi armi rubateArsenale d'armi rubate nascosto nell'armadio - LIVORNO: I fucili trovati in una casa disabitata sono risultati oggetto di un furto avvenuto pochi giorni prima. Si legge su toscanamedianews.it

