Livorno sorpresi con armi rubate in un' abitazione occupata | denunciati
Detenzione illegale di armi e ricettazione. Queste le accuse che hanno portato alla denuncia di un 34enne e un 40enne originari dell'est Europa. Nei giorni scorsi, ai carabinieri era stata segnalata una probabile intrusione all’interno di un appartamento disabitato e per questo si sono recati sul. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: livorno - sorpresi
GRANDI ARTISTI, NUOVE PROMESSE E PREZZI POPOLARI. THE CAGE A LIVORNO, COMINCIATA LA 24ESIMA STAGIONE. E A FINE GENNAIO 2026 ARRIVA ANCHE FRANCESCO DE GREGORI Anche questo 2025 che volge al termine, con l’arrivo dell - facebook.com Vai su Facebook
Arsenale d'armi rubate nascosto nell'armadio - LIVORNO: I fucili trovati in una casa disabitata sono risultati oggetto di un furto avvenuto pochi giorni prima. Si legge su toscanamedianews.it