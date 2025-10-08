Livorno la Cgil replica a Salvini | Showman e provocatore ai Pancaldi si è comportato da irresponsabile

“Uno showman, un ministro non degno di ricoprire questo ruolo e un provocatore che quando viene in Toscana e in particolare a Livorno si porta sempre dietro uno strascico di feriti, contusi e denunciati”. Parole durissime da parte della Cgil di Livorno che critica pesantemente il comportamento. 🔗 Leggi su Livornotoday.it