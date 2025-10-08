LIVE Real Madrid-Roma Champions League calcio femminile in DIRETTA | le ragazze di Rossettini a caccia del colpaccio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:28 Il match di oggi si disputerà all’Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid. 18:25 Bentrovati amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Real Madrid e Roma, valida per il primo turno del girone della UEFA Women’s Champions League 2025. 17:45 Buongiorno amici di Oa Sport, ancora un ora e inizierà l’incontro. Ecco le formazioni ufficiali: REAL MADRID (4-3-3): Frhoms; Navarro, Lakrar, Mendéz, Yasmim; Dabritz, Angeldhal, Weir; Feller, Redondo, Caicedo. Allenatore: Pau Quesada ROMA (4-3-3): Baldi; Di Guglielmo, Heatley, Van Diemen, Veje; Giugliano, Rieke, Greggi; Viens, Haavi, Pilgrim. 🔗 Leggi su Oasport.it
