LIVE Real Madrid-Roma Champions League calcio femminile in DIRETTA | le giallorosse cercano l’impresa a Madrid

17:45 Buongiorno amici di Oa Sport, ancora un ora e inizierà l'incontro. Ecco le formazioni ufficiali: REAL MADRID (4-3-3): Frhoms; Navarro, Lakrar, Mendéz, Yasmim; Dabritz, Angeldhal, Weir; Feller, Redondo, Caicedo. Allenatore: Pau Quesada ROMA (4-3-3): Baldi; Di Guglielmo, Heatley, Van Diemen, Veje; Giugliano, Rieke, Greggi; Viens, Haavi, Pilgrim. Allenatore: Luca Rossettini Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Real Madrid e Roma, valida per il primo turno del girone della UEFA Women's Champions League 2025.

