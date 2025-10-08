LIVE Real Madrid-Roma Champions League calcio femminile in DIRETTA | esordio da brividi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Real Madrid e Roma, valida per il primo turno del girone della UEFA Women’s Champions League 2025. La sfida si svolgerà all’ Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid. La partita odierna fa parte della prima giornata dei gironi della UEFA Women’s Champions League. Sono 18 le squadre partecipanti, e la modalità è la medesima della Champions League maschile. Cambia solo il numero di partite, che non è otto ma sei. Per approdare ai gironi la Roma ha superato in ordine Aktobe W, Sparta Praga e Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Oasport.it
