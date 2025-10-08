LIVE Real Madrid-Roma 6-2 Champions League calcio femminile in DIRETTA | termina l’incontro dominio totale delle spagnole
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:43 Termina qui la DIRETTA LIVE di Real Madrid-Roma valida per la UEFA Women’s Champions League. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere aggiornati sul nostro sito. Buona continuazione di serata a tutti voi. 20:40 La Roma nel prossimo turno affronterà il Barcellona. La squadra di Rossettini dovrà immediatamente trovare delle soluzioni, per non incappare in una sconfitta, altrettanto peggiore, con le blaugrana. Real Madrid che, invece, affronterà il Paris Saint Germain. 20:37 Dopo un primo tempo chiuso sul 3 a 2 il secondo tempo è stato dominato dal Real Madrid. 🔗 Leggi su Oasport.it
