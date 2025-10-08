CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77? Due cambi per parte: per le spagnole entrano Athenea e Bennison al posto di Feller e Angeldahl, per la Roma Pante e Corelli subentrano a Di Guglielmo e Pilgrim. 72? Entra Kuhl al posto di Rieke, terzo cambio per la Roma. 72? GOL DEL REAL MADRID! Terzo assist di Caicedo, che mette il cross in area per Eva Navarro che incorna di testa. 69? Cambia due giocatrici Queseda: dentro Toletti e Comendador per Dabritz e Weir. 67? Sembra difficile, in questo momento, una rimonta della Roma. Le giallorosse devono ora evitare il tracollo, e cercare di accorciare, anche, per non avere troppo negativa la differenza reti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Real Madrid-Roma 6-2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: gol di Navarro, giallorosse sotto di quattro