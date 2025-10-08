LIVE Real Madrid-Roma 6-2 Champions League calcio femminile in DIRETTA | gol di Navarro giallorosse sotto di quattro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77? Due cambi per parte: per le spagnole entrano Athenea e Bennison al posto di Feller e Angeldahl, per la Roma Pante e Corelli subentrano a Di Guglielmo e Pilgrim. 72? Entra Kuhl al posto di Rieke, terzo cambio per la Roma. 72? GOL DEL REAL MADRID! Terzo assist di Caicedo, che mette il cross in area per Eva Navarro che incorna di testa. 69? Cambia due giocatrici Queseda: dentro Toletti e Comendador per Dabritz e Weir. 67? Sembra difficile, in questo momento, una rimonta della Roma. Le giallorosse devono ora evitare il tracollo, e cercare di accorciare, anche, per non avere troppo negativa la differenza reti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: real - madrid
Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio
Bomba dalla Spagna: il Real Madrid vuole il leader dell’Inter!
Rodri al Real Madrid? Obiettivo per il post-Kroos. Barella è l’alternativa
?#Real Madrid-#Roma femminile diretta: segui il match di UEFA Women’s Champions League LIVE - X Vai su X
Dopo il progetto fallito della Superlega, ora ci si limita a storpiare il nobile nome della Champions in qualcosa di Super. Ceferin si è già attovagliato con Real Madrid e Barcellona: una tendenza che impoverisce le Leghe indigene e arricchisce solo i grandi clu - facebook.com Vai su Facebook
Real Madrid-Roma femminile diretta: segui il match di UEFA Women’s Champions League LIVE - Primo turno del girone della competizione europea: le giallorosse di Luca Rossettini volano in Spagna ... Secondo msn.com
LIVE Real Madrid-Roma 2-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: raddoppia Wier - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Real Madrid e Roma, valida ... Lo riporta oasport.it