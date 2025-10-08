LIVE Real Madrid-Roma 4-2 Champions League calcio femminile in DIRETTA | goal di Lakrar Roma con due gol di svantaggio

8 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58? Continua il possesso spagnolo, pronti due cambi per le giallorosse. 55? Roma ancora in difficoltà, palla rischiosa a Baldi che riesce a salvarsi. 52? GOAL REAL MADRID! Sul calcio d’angolo la palla arriva a Redondo che sbagliando il tiro regala, involontariamente, l’assist a Lakrar. La francese la appoggia in rete. 50? Secondo tempo iniziato sullo stesso schema del primo: il Real comanda e la Roma attende. Quando le giallorosse provano a costruire arriva subito il pressing delle spagnole. 47? Errore in costruzione della Roma, risolve Baldi che la manda fuori. 🔗 Leggi su Oasport.it

