LIVE Real Madrid-Roma 4-2 Champions League calcio femminile in DIRETTA | goal di Lakrar Roma con due gol di svantaggio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58? Continua il possesso spagnolo, pronti due cambi per le giallorosse. 55? Roma ancora in difficoltà, palla rischiosa a Baldi che riesce a salvarsi. 52? GOAL REAL MADRID! Sul calcio d’angolo la palla arriva a Redondo che sbagliando il tiro regala, involontariamente, l’assist a Lakrar. La francese la appoggia in rete. 50? Secondo tempo iniziato sullo stesso schema del primo: il Real comanda e la Roma attende. Quando le giallorosse provano a costruire arriva subito il pressing delle spagnole. 47? Errore in costruzione della Roma, risolve Baldi che la manda fuori. 🔗 Leggi su Oasport.it
