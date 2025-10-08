LIVE Real Madrid-Roma 3-2 Champions League calcio femminile in DIRETTA | inizia il secondo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? Secondo tempo iniziato sullo stesso schema del primo: il Real comanda e la Roma attende. Quando le giallorosse provano a costruire arriva subito il pressing delle spagnole. 47? Errore in costruzione della Roma, risolve Baldi che la manda fuori. 46? Inizia il secondo tempo, palla alle spagnole. 19:44 Rachele Baldi, grande protagonista del primo tempo, conta già otto parate all’attivo. 19:41 Nell’altra partita Twente e Chelsea si trovano ancora sullo 0-0. 19:38 Le ragazze di Rossettini hanno subito su entrambe le fasce, con Feller e Caicedo che con troppa facilità sono riuscite ad entrare, più volte, in area di rigore. 🔗 Leggi su Oasport.it

