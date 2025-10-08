LIVE Real Madrid-Roma 3-2 Champions League calcio femminile in DIRETTA | doppietta di Redondo torna avanti il Real
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? 1 minuto di recupero. 42? GOAL REAL MADRID! Assist di Caicedo che imbuca per Redondo, che incrocia con il destro. 39? Sinistro di Weir che trova la deviazione, calcio d’angolo per le spagnole. 38? Continua a spingere il Real Madrd, gran giocata di Feller che entra in area e calcia, para Baldi. 35? GOAL DELLA ROMAAAA!!!! Gran goal di Haavi che calcia con il destro a giro da fuori area e la mette sotto l’incrocio. 34? Roma che prova a costruire, pressing delle spagnole alto. 31? Punizione Real Madrid, devia Van Diemen che permette la presa di Baldi. 28? Dopo una fase concitata si tranquillizza la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it
