LIVE Real Madrid-Roma 2-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | raddoppia Wier
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28? Dopo una fase concitata si tranquillizza la partita. Possesso Real, la Roma alza il pressing. 25? Primo giallo della partita per Caroline Weir, fallo su Greggi. 23? GOAL DEL REAL MADRID! Weir, aiutata da un contrasto, entra in area di rigore e piazza la palla all’angolino, nulla da fare per Baldi. 19? Roma che ha trovato fiducia dopo il goal, ci prova Viens ma viene fischiato il fuorigioco. 16? GOAL DELLA ROMAAA!!! Cross di Haavi dove non esce bene Frohms, palla a Pilgrim che fornisce l’assist a Viens che segna di testa. 14? Cross rasoterra di Navarro, ci arriva l’estremo difensore della Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: real - madrid
Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio
Bomba dalla Spagna: il Real Madrid vuole il leader dell’Inter!
Rodri al Real Madrid? Obiettivo per il post-Kroos. Barella è l’alternativa
?#Real Madrid-#Roma femminile diretta: segui il match di UEFA Women’s Champions League LIVE - X Vai su X
Dopo il progetto fallito della Superlega, ora ci si limita a storpiare il nobile nome della Champions in qualcosa di Super. Ceferin si è già attovagliato con Real Madrid e Barcellona: una tendenza che impoverisce le Leghe indigene e arricchisce solo i grandi clu - facebook.com Vai su Facebook
Real Madrid-Roma femminile diretta: segui il match di UEFA Women’s Champions League LIVE - Primo turno del girone della competizione europea: le giallorosse di Luca Rossettini volano in Spagna ... Lo riporta corrieredellosport.it
Su che canale vedere Real Madrid-Roma oggi, Champions League calcio femminile 2026: orario, tv, streaming - Roma, primo impegno delle giallorosse nella Champions League 2025- oasport.it scrive