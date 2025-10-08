LIVE Real Madrid-Roma 1-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Redondo sblocca subito il match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14? Cross rasoterra di Navarro, ci arriva l’estremo difensore della Roma. 12? Ci prova Weir da fuori area, para Baldi. 10? Navarro imbuca per Redondo, esce bene Baldi. 7? Roma, ancora, in difficoltà. Possesso che rimane nelle mani del Real Madrid. 5? GOL DEL REAL MADRID! Calcio d’angolo dove svetta Lakrar, respinge Baldi che poi non può far nulla sul tiro di Redondo 4? Possesso palla continuo delle spagnole, la Roma attende. 2? Subito occasione per il Real Madrid. Feller entra in area e calcia, para Baldi. 1? Calcio d’inizio per il Real Madrid. 1? Inizia la partita! 18:45 Tutto pronto per l’inizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: real - madrid
Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio
Bomba dalla Spagna: il Real Madrid vuole il leader dell’Inter!
Rodri al Real Madrid? Obiettivo per il post-Kroos. Barella è l’alternativa
?#Real Madrid-#Roma femminile diretta: segui il match di UEFA Women’s Champions League LIVE - X Vai su X
Dopo il progetto fallito della Superlega, ora ci si limita a storpiare il nobile nome della Champions in qualcosa di Super. Ceferin si è già attovagliato con Real Madrid e Barcellona: una tendenza che impoverisce le Leghe indigene e arricchisce solo i grandi clu - facebook.com Vai su Facebook
Real Madrid-Roma femminile diretta: segui il match di UEFA Women’s Champions League LIVE - Primo turno del girone della competizione europea: le giallorosse di Luca Rossettini volano in Spagna ... corrieredellosport.it scrive
LIVE Real Madrid-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: esordio da brividi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Real Madrid e Roma, valida ... Come scrive oasport.it