LIVE Real Madrid-Roma 1-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Redondo sblocca subito il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14? Cross rasoterra di Navarro, ci arriva l’estremo difensore della Roma. 12? Ci prova Weir da fuori area, para Baldi. 10? Navarro imbuca per Redondo, esce bene Baldi. 7? Roma, ancora, in difficoltà. Possesso che rimane nelle mani del Real Madrid. 5?  GOL DEL REAL MADRID!  Calcio d’angolo dove svetta Lakrar, respinge Baldi che poi non può far nulla sul tiro di Redondo 4? Possesso palla continuo delle spagnole, la Roma attende. 2? Subito occasione per il Real Madrid. Feller entra in area e calcia, para Baldi. 1? Calcio d’inizio per il Real Madrid. 1? Inizia la partita! 18:45 Tutto pronto per l’inizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

