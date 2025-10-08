CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-AUGER-ALIASSIME A SHANGHAI 0-30 Fuori il dritto di Paolini. 0-15 Con il dritto prende il tempo e fa punto Yuan. Paolini al servizio Giocatrici in campo! 12:55 Paolini che giocherà singolo e doppio a partire da domani, scongiurando ovviamente una sconfitta quest’oggi, finché sarà in gara a Wuhan. L’ideale? Solo il tempo ci darà la risposta. Certo è che, ladddove ne avesse bisogno anche dell’ultima settimana di circuito, si troverebbe a giocare ogni settimana fino a Riad. 12;48 Dopo la clamorosa eliminazione di Mirra Andreeva, per l’azzurra diventa possibile accorciare sulla giovane russa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: iniziato il match. Serve vincere in fretta per salvare energie preziose!