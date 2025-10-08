LIVE Paolini-Yuan WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | esordio complicato ma cruciale per le Finals
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno e d’esordio nel WTA 1000 di Wuhan (CHN), che chiude la stagione femminile per quanto riguarda i tornei di questa caratura, di Jasmine PAOLINI che è contrapposta alla cinese Yuan Yue. Toscana che esordisce nell’ultimo torneo che mette a disposizione mille punti in singolo e mille punti in doppio. C’è assolutamente bisogno di una prestazione solida, perché la qualificazione alle WTA Finals è tutt’altro che scontata, visto che la kazaka Elena Rybakina al momento vanta un margine di 55 punti sulla finalista di Wimbledon del 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it
