LIVE Paolini-Yuan 3-6 6-4 6-3 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | l’azzurra risorge ancora dalle ceneri e resta viva nella corsa alle Finals!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-AUGER-ALIASSIME A SHANGHAI 15:20 PAOLINI b. Yuan 3-6, 6-4, 6-3! CHIUDE! Un’altra battaglia di rimonta l’azzurra! L’urlo liberatorio! 15-40 La cinese non c’è più fisicamente. Sbaglia ancora! Due palle match! 15-30 Doppio fallo, sono sette. Meno due. Seconda 15-15 Super dritto dal centro di Paolini che prende in mano il gioco, poi attacca e conquista il meno 3! 15-0 Spinge di dritto e fa punto Yuan. 5-3 Altro vincente con il dritto. Yuan in difficoltà fisica. 40-0 Affossa in rete il dritto la cinese. 30-0 Super vincente di dritto lungoriga, con margine! Coraggio! 15-0 Servizio slice e dritto di là. 🔗 Leggi su Oasport.it

