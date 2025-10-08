LIVE Paolini-Yuan 3-6 6-4 6-3 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | l’azzurra risorge ancora dalle ceneri e resta viva nella corsa alle Finals!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-AUGER-ALIASSIME A SHANGHAI 15:20 PAOLINI b. Yuan 3-6, 6-4, 6-3! CHIUDE! Un’altra battaglia di rimonta l’azzurra! L’urlo liberatorio! 15-40 La cinese non c’è più fisicamente. Sbaglia ancora! Due palle match! 15-30 Doppio fallo, sono sette. Meno due. Seconda 15-15 Super dritto dal centro di Paolini che prende in mano il gioco, poi attacca e conquista il meno 3! 15-0 Spinge di dritto e fa punto Yuan. 5-3 Altro vincente con il dritto. Yuan in difficoltà fisica. 40-0 Affossa in rete il dritto la cinese. 30-0 Super vincente di dritto lungoriga, con margine! Coraggio! 15-0 Servizio slice e dritto di là. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - yuan
Lucia Bronzetti lotta, ma Yue Yuan si guadagna secondo turno e Paolini a Wuhan
Dove vedere in tv Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2025: orario, programma, streaming
LIVE Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: esordio complicato ma cruciale per le Finals
Paolini salva palla break sul 4-4, toglie il servizio a Yuan e vince il secondo set Adesso il terzo e decisivo set! - X Vai su X
Lucia Bronzetti cede al primo turno a Wuhan contro Yue Yuan, che sfiderà Jasmine Paolini - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Paolini-Yuan 3-6, 6-4, 1-1, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: serve indirizzare subito il set decisivo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI- Da oasport.it
Paolini diretta Wuhan: segui la sfida di Jasmine contro Yuan oggi LIVE - L’azzurra fa il suo esordio nel torneo cinese e sfida la giocatrice di casa: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Lo riporta msn.com