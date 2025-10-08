LIVE Paolini-Yuan 3-6 6-4 3-2 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | la cinese ci grazia nel 4° game e regala il break nel 5°!

Oasport.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-AUGER-ALIASSIME A SHANGHAI Seconda 3-2 FUORIIIIIIII il rovescio! URLIAMO ANCHE NOI CON LEI! Ci ha regalato il break Yuan, con un altro errore, di rovescio in palleggio. BREAK! Adesso serve Paolini. 30-40 Ci sale un brivido sulla schiena, non ha risposto di rovescio per la seconda volta di fila. Ragazzi, va sfruttata una chance del genere. 15-40 La prima se ne va. Non abbiamo risposto in campo con il rovescio. Seconda, calma Jasmine. Rispondi in campo! 0-40 Doppio fallo (6°). Incredibile, tre chance! Guai a lasciarcele scappare! Seconda 0-30 Si difende con le unghie Paolini e raccoglie la stecca di dritto della cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

live paolini yuan 3 6 6 4 3 2 wta wuhan 2025 in diretta la cinese ci grazia nel 4176 game e regala il break nel 5176

© Oasport.it - LIVE Paolini-Yuan 3-6, 6-4, 3-2, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: la cinese ci grazia nel 4° game e regala il break nel 5°!

In questa notizia si parla di: paolini - yuan

Lucia Bronzetti lotta, ma Yue Yuan si guadagna secondo turno e Paolini a Wuhan

Dove vedere in tv Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2025: orario, programma, streaming

LIVE Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: esordio complicato ma cruciale per le Finals

LIVE Paolini-Yuan 3-6, 6-4, 1-1, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: serve indirizzare subito il set decisivo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI- Riporta oasport.it

live paolini yuan 3Paolini diretta Wuhan: segui la sfida di Jasmine contro Yuan oggi LIVE - L’azzurra fa il suo esordio nel torneo cinese e sfida la giocatrice di casa: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live Paolini Yuan 3