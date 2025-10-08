CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-AUGER-ALIASSIME A SHANGHAI Seconda 3-2 FUORIIIIIIII il rovescio! URLIAMO ANCHE NOI CON LEI! Ci ha regalato il break Yuan, con un altro errore, di rovescio in palleggio. BREAK! Adesso serve Paolini. 30-40 Ci sale un brivido sulla schiena, non ha risposto di rovescio per la seconda volta di fila. Ragazzi, va sfruttata una chance del genere. 15-40 La prima se ne va. Non abbiamo risposto in campo con il rovescio. Seconda, calma Jasmine. Rispondi in campo! 0-40 Doppio fallo (6°). Incredibile, tre chance! Guai a lasciarcele scappare! Seconda 0-30 Si difende con le unghie Paolini e raccoglie la stecca di dritto della cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Paolini-Yuan 3-6, 6-4, 3-2, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: la cinese ci grazia nel 4° game e regala il break nel 5°!