15-15 Servizio, dritto! Respiriamo! 0-15 Da non credere: gratuito di rovescio dopo il servizio. Siamo di nuovo con l'acqua alla gola. 1-2 Gratuito con il dritto Paolini, un altro. Torniamo a recriminare, ma pensiamo che l'azzurra era praticamente eliminata nel 2° set. A-40 Mamma mia. Che chance lasciata li. Dritto comodissimo, si poteva spostare la rivale. Lo sotterra Paolini. Palla game. 40-40 Con il dritto Yuan. Poteva anche uscire, ma è rimasto in campo il cross dal centro. 30-40 DOOOOOOOOOOPPIO FALLO! Sono cinque totali! Ma Errani l'aveva detto: "Costringiamola a fare più doppi falli con la posizione in risposta".

© Oasport.it - LIVE Paolini-Yuan 3-6, 6-4, 1-2, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: l’azzurra manca diverse chance nel 3° gioco