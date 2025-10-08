LIVE Paolini-Yuan 3-6 6-4 1-2 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | l’azzurra manca diverse chance nel 3° gioco
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-AUGER-ALIASSIME A SHANGHAI 15-15 Servizio, dritto! Respiriamo! 0-15 Da non credere: gratuito di rovescio dopo il servizio. Siamo di nuovo con l’acqua alla gola. 1-2 Gratuito con il dritto Paolini, un altro. Torniamo a recriminare, ma pensiamo che l’azzurra era praticamente eliminata nel 2° set. A-40 Mamma mia. Che chance lasciata li. Dritto comodissimo, si poteva spostare la rivale. Lo sotterra Paolini. Palla game. 40-40 Con il dritto Yuan. Poteva anche uscire, ma è rimasto in campo il cross dal centro. 30-40 DOOOOOOOOOOPPIO FALLO! Sono cinque totali! Ma Errani l’aveva detto: “Costringiamola a fare più doppi falli con la posizione in risposta”. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - yuan
Lucia Bronzetti lotta, ma Yue Yuan si guadagna secondo turno e Paolini a Wuhan
Dove vedere in tv Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2025: orario, programma, streaming
LIVE Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: esordio complicato ma cruciale per le Finals
Incomincia il primo match a Wuhan di Jasmine Paolini, di fronte una delle padrone di casa, Yue Yuan. L’anno scorso Paolini raggiunse i quarti di finale al proprio esordio nel torneo. Forza Jasmine ! - X Vai su X
Lucia Bronzetti cede al primo turno a Wuhan contro Yue Yuan, che sfiderà Jasmine Paolini - facebook.com Vai su Facebook
Paolini diretta Wuhan: segui la sfida di Jasmine contro Yuan oggi LIVE - L’azzurra fa il suo esordio nel torneo cinese e sfida la giocatrice di casa: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... msn.com scrive
Paolini-Yuan: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro) - La tennista azzurra sfida oggi, mercoledì 8 ottobre, la 'padrona di casa' Yuan Yue, numero 69 del mondo, - Scrive msn.com