LIVE Paolini-Yuan 3-6 5-4 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | l’azzurra ottiene il primo break del match da 40-15 sotto!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-AUGER-ALIASSIME A SHANGHAI 40-15 Due palle set. Sbaglia ancora di dritto da sola Yuan. Seconda 30-15 AAAACCCCCEEEE! IL PRIMO! IN CHE MOMENTO! Andiamo, andiamo! 15-15 Mhhh. Errore di dritto dopo il servizio. Ora non rimettiamola in gioco Jasmine! 15-0 Ottima, perfetta prima al corpo vincente! 5-4 FUORIIIII! IL DRITTO! DI YUAN! Jasmine ha brekkato per la prima volta nel match. Ma c’è ancora da vincere un altro gioco! Nooo, sembrava ace. E’ fuori! Altra seconda 40-A LUNGOOOOOOOOO LUNGOOOOOOOOOO il dritto dopo che la seconda di servizio era passata per miracolo. 🔗 Leggi su Oasport.it
