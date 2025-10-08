LIVE Paolini-Yuan 3-6 2-3 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | sta calando la cinese nel 2° set ma resta avanti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-AUGER-ALIASSIME A SHANGHAI Seconda.. 15-30 LARGOOOO! Il dritto di Yuan! Sono segnali importanti! Facciamola giocare. 15-15 Nooo amici!!! Avevamo risposto alla grande, abbiamo cercato però l’incrcio delle righe con il lungoriga di rovescio, finendo per metterlo lungo. 0-15 E SIII! Vinciamo il primo punto! Primizia! Errore di rovescio sotto la rete! Dai Jas! Rispondiamo in campo! 3-3 SU! Reazione nervosa con l’urlo. Ora c’è però da ‘esistere’ anche in risposta! Forza Jas! 40-15 Rovescio in rete. 40-0 Vola via il rovescio. Vamos! 30-0 Forza, forza, forza, altro errore di dritto di Yuan. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - yuan
Lucia Bronzetti lotta, ma Yue Yuan si guadagna secondo turno e Paolini a Wuhan
Dove vedere in tv Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2025: orario, programma, streaming
LIVE Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: esordio complicato ma cruciale per le Finals
Incomincia il primo match a Wuhan di Jasmine Paolini, di fronte una delle padrone di casa, Yue Yuan. L’anno scorso Paolini raggiunse i quarti di finale al proprio esordio nel torneo. Forza Jasmine ! - X Vai su X
Lucia Bronzetti cede al primo turno a Wuhan contro Yue Yuan, che sfiderà Jasmine Paolini - facebook.com Vai su Facebook
Paolini diretta Wuhan: segui la sfida di Jasmine contro Yuan oggi LIVE - L’azzurra fa il suo esordio nel torneo cinese e sfida la giocatrice di casa: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Si legge su msn.com
LIVE Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: inizia la volata per le Finals! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI- Riporta oasport.it