15-30 LARGOOOO! Il dritto di Yuan! Sono segnali importanti! Facciamola giocare. 15-15 Nooo amici!!! Avevamo risposto alla grande, abbiamo cercato però l'incrcio delle righe con il lungoriga di rovescio, finendo per metterlo lungo. 0-15 E SIII! Vinciamo il primo punto! Primizia! Errore di rovescio sotto la rete! Dai Jas! Rispondiamo in campo! 3-3 SU! Reazione nervosa con l'urlo. Ora c'è però da 'esistere' anche in risposta! Forza Jas! 40-15 Rovescio in rete. 40-0 Vola via il rovescio. Vamos! 30-0 Forza, forza, forza, altro errore di dritto di Yuan.

© Oasport.it - LIVE Paolini-Yuan 3-6, 2-3, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: sta calando la cinese nel 2° set, ma resta avanti