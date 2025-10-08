LIVE Paolini-Yuan 3-6 2-2 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | sta calando la cinese nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-AUGER-ALIASSIME A SHANGHAI 30-0 Niente, prima e formalità. 15-0 Servizio vincente. Speriamo ci regali anche al servizio però. 2-2 Game perfetto: solo errori! Dai Jasmine! Non è tardi! 40-0 Altro errore, altro errore! La cinese è disposta! Bisogna metterci del nostro però! 30-0 Risposta fuori di rovescio! 15-0 Errore grave di dritto Yuan. 1-2 Wow, risposta sulla seconda fuori. Mamma mia. Impressione che gli oltre 100 match in stagione si facciano sentire eccome! 40-15 Errore della cinese. 40-0 Ace di seconda. Ciao! 30-0 Servizio e rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

