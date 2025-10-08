LIVE Paolini-Yuan 3-6 2-2 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | sta calando la cinese nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-AUGER-ALIASSIME A SHANGHAI 30-0 Niente, prima e formalità. 15-0 Servizio vincente. Speriamo ci regali anche al servizio però. 2-2 Game perfetto: solo errori! Dai Jasmine! Non è tardi! 40-0 Altro errore, altro errore! La cinese è disposta! Bisogna metterci del nostro però! 30-0 Risposta fuori di rovescio! 15-0 Errore grave di dritto Yuan. 1-2 Wow, risposta sulla seconda fuori. Mamma mia. Impressione che gli oltre 100 match in stagione si facciano sentire eccome! 40-15 Errore della cinese. 40-0 Ace di seconda. Ciao! 30-0 Servizio e rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - yuan
Lucia Bronzetti lotta, ma Yue Yuan si guadagna secondo turno e Paolini a Wuhan
Dove vedere in tv Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2025: orario, programma, streaming
LIVE Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: esordio complicato ma cruciale per le Finals
Incomincia il primo match a Wuhan di Jasmine Paolini, di fronte una delle padrone di casa, Yue Yuan. L’anno scorso Paolini raggiunse i quarti di finale al proprio esordio nel torneo. Forza Jasmine ! - X Vai su X
Lucia Bronzetti cede al primo turno a Wuhan contro Yue Yuan, che sfiderà Jasmine Paolini - facebook.com Vai su Facebook
Paolini diretta Wuhan: segui la sfida di Jasmine contro Yuan oggi LIVE - L’azzurra fa il suo esordio nel torneo cinese e sfida la giocatrice di casa: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Da corrieredellosport.it
LIVE Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: inizia la volata per le Finals! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI- Si legge su oasport.it