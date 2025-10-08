LIVE Paolini-Yuan 3-6 0-1 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | azzurra scarica nel 1° set urge l’immediata reazione!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-AUGER-ALIASSIME A SHANGHAI 30-40 Colpisce forte e precisa con il dritto in cross Paolini e fa punto! 15-40 Rovescio lungoriga vincente Yuan. 15-30 Servizio ottimo slice vincente! 0-30 Amici di Oa Sport! Errore di dritto dopo il servizio ottimo alla T. 0-15 Nooooo! Fuori il dritto dopo il servizio. Mamma mia. 0-1 A quindici la cinese. 40-15 Palla corta vincente. 30-15 Servizio, rovescio sulla riga e dritto. 15-15 DOPPIO FALLO (2°)! Alè Jas! Seconda 15-0 Servizio e dritto. Serve prima la cinese. Yuan-Paolini 6-3! Primo parziale dominato. 🔗 Leggi su Oasport.it
