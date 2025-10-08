LIVE Paolini-Yuan 2-4 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | break della cinese nel 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-AUGER-ALIASSIME A SHANGHAI 15-0 Servizio e dritto Paolini! 2-4 Ace. 40-15 Vincente con il dritto Yuan. 30-15 Sbaglia ancora in palleggio, di rovescio, Jasmine. 15-15 Doppio fallo! 15-0 Servizio e formalità Yuan. 2-3 Servizio vincente. 40-15 Profondo il dritto di Paolini, mezzo steccato. Due palle per tenere la battuta! 30-15 Palla corta vincente della cinese. 30-0 Lungo il dritto di Yuan. 15-0 Sposta la rivale e fa punto Jasmine! 1-3 Fuori la risposta di dritto. 40-0 Rovescio vincente in cross Yuan. 30-0 Servizio e rovescio lungoriga a segno della cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it
