LIVE Paolini-Tauson WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | ottavo spartiacque verso le Finals

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti in questa cronaca testuale in Diretta LIVE tra la nostra Jasmine Paolini e la danese Clara Tauson, numero 12 nel ranking WTA, valido per l'ottavo di finale del WTA 1000 di Wuhan. L'azzurra parte favorita visto il suo importante stato di forma, grazie al quale sta lottando con le unghie e con i denti per ottenere la qualificazione alle WTA Finals di Ryiad: la campionessa numero 8 in classifica è in bagarre con Elena Rybakina per l'ultima posizione valida per accedere alla competizione. Paolini, che ha saltato il primo turno grazie ad un bye dovuto dalla sua classifica, al secondo round ha affrontato la cinese Yue Yuan, battuta in rimonta 2-1 (3-6, 6-4, 6-3), in un match che si è dimostrato più complicato rispetto a quello che raccontava il pronostico, che alla fine l'azzurra ha rispettato.

