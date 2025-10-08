LIVE Musetti-Auger Aliassime ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRIMO SET 12:35 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro con il carrarino al servizio. 12:33 Accolti dall’applauso del pubblico fanno capolino nello Stadium Court Musetti ed Auger-Aliassime. 12:28 Ancora pochi minuti ci separano all’ingresso in campo dei due protagonisti del match. 12:24 Il vincente della sfida troverà ai quarti di finale il francese Arthur Rinderknech, che stamane ha superato per 2-0 il ceco Lehecka. 12:19 Quello che andremo a commentare sarà l’ottavo confronto diretto tra il toscano ed il canadese, con Lorenzo che conduce per 4-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Auger Aliassime, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio

