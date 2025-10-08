LIVE Musetti-Auger Aliassime ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | dalle 12.30 lo scontro diretto per le Finals
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:28 Ancora pochi minuti ci separano all’ingresso in campo dei due protagonisti del match. 12:24 Il vincente della sfida troverà ai quarti di finale il francese Arthur Rinderknech, che stamane ha superato per 2-0 il ceco Lehecka. 12:19 Quello che andremo a commentare sarà l’ottavo confronto diretto tra il toscano ed il canadese, con Lorenzo che conduce per 4-3. 12:14 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Auger Aliassime. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo dei due tennisti. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai tra Lorenzo Musetti ed il canadese Felix Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Oasport.it
