LIVE Musetti-Auger Aliassime 4-6 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | il canadese conquista il primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Arriva il passante di rovescio vincente del tennista di Montreal. Parità. 40-30 Con decisione Lorenzo spinge con il dritto inside out. 30-30 Ancora a rete Auger, che chiude con un’ottima volèe di dritto. 30-15 Risposta di dritto vincente fulminea del nordamericano. 30-0 Dritto al centro e solido smash dell’italiano. 15-0 Scambio prolungato chiuso dall’errore di dritto del canadese. SECONDO SET 6-4 Primo set Auger-Aliassime. Non passa il rovescio dell’azzurro. Termina qui il primo parziale. 40-0 Tre set point Auger-Aliassime. Si ferma sul nastro il drop di rovescio di Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it
