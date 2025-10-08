LIVE Musetti-Auger Aliassime 4-6 2-3 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | set e break di margine per il canadese
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Serve and volley pregevole del nordamericano. 3-2 Break Auger-Aliassime. Non passa il dritto in avanzamento del toscano. Arriva purtroppo il break nuovamente nel quinto gioco. 40-AD Palla break Auger-Aliassime. Ancora una superba volèe di rovescio del canadese, che chiude poi con la volèe alta a campo aperto. 40-40 Dritto a tutto braccio e smash vincente del tennista di Montreal. Parità da 40-0. 40-30 Serve il terzo smash ad Auger per chiudere il punto. 40-15 Risposta di rovescio profondissima del canadese che sorprende l’avversario. 40-0 Gran smorzata di dritto dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
