LIVE Musetti-Auger Aliassime 4-6 2-1 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | prime fasi del secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Game Musetti. Se ne va il rovescio in back del tennista di Montreal. 40-30 Prima vincente del toscano. 30-30 Completamente fuori misura la risposta di dritto di Auger. 15-30 Gran difesa del canadese, che disinnesca lo smash dell’avversario costringendolo all’errore con la volèe in allungo. 15-15 Terzo ACE di Musetti. 0-15 In corridoio il dritto in uscita dal servizio di Lorenzo. 1-1 Game Auger-Aliassime. Scappa via la risposta di dritto dell’azzurro, che torna ora alla battuta. 40-15 Fuori misura il passante con il dritto in corsa di Musetti. 30-15 Se ne va il dritto di Auger. 🔗 Leggi su Oasport.it
