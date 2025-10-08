LIVE Musetti-Auger Aliassime 2-3 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | break del canadese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Break Auger-Aliassime. Dritto inside out vincente del nordamericano, che appena ha il minimo spiraglio cerca il vincente. 30-40 Con attenzione Lorenzo gioca un profondo rovescio in avanzamento. 15-40 Due palle break Auger-Aliassime. Gran dritto inside in vincente del canadese. 15-30 Il nastro trascina in corridoio il dritto in corsa di Musetti. 15-15 Si ferma sul nastro il passante di dritto dell’azzurro. 15-0 Secondo ACE anche per Lorenzo. 2-2 Game Auger-Aliassime. E’ largo anche questo recupero di Musetti, che torna al servizio. 40-15 Secondo ACE del nordamericano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Auger Aliassime 2-3, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: break del canadese

