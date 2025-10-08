LIVE Errani Paolini-Andreescu Yuan WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | inizia un nuovo torneo per le olimpioniche
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d’esordio delle numero uno della race ERRANIPAOLINI, contrapposte alla coppia canadese cinese formata da AndreescuYuan, valido per gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan. Le campionesse olimpiche fanno il loro esordio in ottavi di finale, ed è positivo in quanto Jasmine Paolini potrà quindi giocare una partita di meno nel percorso verso l’ipotetica seconda finale consecutiva dopo il titolo di Pechino, secondo WTA 1000 della stagione dopo Roma. Con 14 tornei all’attivo le azzurre sono state in grado di raccogliere più punti di tutte le altre coppie, issandosi al trono momentaneo della race, che delineerà la griglia delle WTA Finals di Riad. 🔗 Leggi su Oasport.it
