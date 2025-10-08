LIVE Alle 12.30 Musetti sfida Auger-Aliassime In palio un posto nei quarti a Shanghai
L'azzurro cerca un quarto di finale 1000 per la quarta volta nel 2025. Contro il canadese un match che potrebbe essere decisivo anche per le Atp Finals.
LIVE Sinner-Musetti, US Open 2025 in DIRETTA: Osaka avanti di un set contro Muchova, poi la sfida tra gli azzurri
Il momento difficile di Lorenzo Musetti: l’infortunio ha minato le certezze, la sfida è trovare competitività anche sul cemento
Monaco: “Musetti non è perso, ma gli manca una attitudine. Sinner? Mi aspetto una sfida differente con Diallo”
