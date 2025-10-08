Lite al distributore sotto processo per aver picchiato il rivale con uno sfollagente

Perugiatoday.it | 8 ott 2025

Litiga al distributore e tira fuori lo sfollagente per picchiare il rivale. Un 32enne eugubino, residente a Perugia e difeso dall’avvocato Daniele Federici, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia, per rispondere dell’accusa di lesioni aggravate nei confronti di un 27enne.Un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: lite - distributore

