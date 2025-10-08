L’Italia torna in piazza per Gaza | in migliaia alle manifestazioni di Roma Milano Bologna e Napoli

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le piazze italiane tornano a mobilitarsi per Gaza e a sostegno della Flotilla. Da Roma a Milano, passando per Bologna e Napoli, tornano i cortei dopo l’abbordaggio della notte scorsa da parte della Marina israeliana delle 9 imbarcazioni della missione congiunta di Freedom Flotilla Coalition e Thousand Madleens to Gaza. Sono 145 gli attivisti fermati dalle Idf, tra loro anche 10 italiani. Dopo le g randi mobilitazioni e lo sciopero generale degli scorsi giorni, le piazze tornano a riempirsi di bandiere della Palestina: “Siamo pronti a bloccare tutto ancora”, gridano gli attivisti al megafono. Roma – A Roma i manifestanti si sono dati appuntamento al Colosseo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l8217italia torna in piazza per gaza in migliaia alle manifestazioni di roma milano bologna e napoli

© Ilfattoquotidiano.it - L’Italia torna in piazza per Gaza: in migliaia alle manifestazioni di Roma, Milano, Bologna e Napoli

In questa notizia si parla di: italia - torna

L’ex br Leonardo Bertulazzi torna ai domiciliari. “Congelata” la procedura di estradizione in Italia

Italia’s Got Talent torna su Disney con Alessandro Cattelan come giudice

Boom Milinkovic-Savic: torna in Italia, la destinazione è spiazzante

Genova torna in piazza per Gaza, in mille davanti a Prefettura - A quarantott'ore dallo sciopero generale di lunedì scorso, dove a Genova sono scese in piazza 20 mila persone, nuova manifestazione oggi davanti alla Prefettura nell'ambito della mobilitazione ... Lo riporta ansa.it

Genova per Gaza, piazza De Ferrari gremita - Genova torna in piazza per Gaza, ancora una volta con migliaia di persone, questa volta in Piazza De Ferrari, dove mercoledì 17 settembre 2025 l'ora del silenzio è stata prolungata. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Torna Piazza Gaza