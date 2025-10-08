L’Italia torna in piazza per Gaza | in migliaia alle manifestazioni di Roma Milano Bologna e Napoli

Le piazze italiane tornano a mobilitarsi per Gaza e a sostegno della Flotilla. Da Roma a Milano, passando per Bologna e Napoli, tornano i cortei dopo l’abbordaggio della notte scorsa da parte della Marina israeliana delle 9 imbarcazioni della missione congiunta di Freedom Flotilla Coalition e Thousand Madleens to Gaza. Sono 145 gli attivisti fermati dalle Idf, tra loro anche 10 italiani. Dopo le g randi mobilitazioni e lo sciopero generale degli scorsi giorni, le piazze tornano a riempirsi di bandiere della Palestina: “Siamo pronti a bloccare tutto ancora”, gridano gli attivisti al megafono. Roma – A Roma i manifestanti si sono dati appuntamento al Colosseo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

