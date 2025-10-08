L' Italia ha il record di medici in Europa Ma allora perché li trovi subito solo se paghi?

Facciamo i conti con la Federazione degli Ordini dei medici: i numeri degli iscritti all'Albo e chi lavora negli ospedali pubblici. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'Italia ha il record di medici in Europa. Ma allora perché li trovi subito solo se paghi?

In questa notizia si parla di: italia - record

Caldo estremo sull'Italia, a rischio il record europeo di 48,8°C in Sicilia. «La più forte fiammata africana degli ultimi decenni»

Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia

Occupazione record in Italia: tasso al 63%. E anche gli ex percettori di Reddito di cittadinanza tornano a lavorare

«Ora Forza Italia da record scelga il Sindaco della rinascita» - facebook.com Vai su Facebook

Il calo record dei salari reali in Italia mentre nel pieno del boom degli utili delle imprese, specie alcune: banche e società di rete a controllo pubblico. Chiediamoci cosa c’è dietro la collera degli italiani (che ora affiora sul dramma di #Gaza) - X Vai su X

L'Italia ha il record di medici in Europa. Ma allora perché li trovi subito solo se paghi? - Facciamo i conti con la Federazione degli Ordini dei medici: i numeri degli iscritti all'Albo e chi lavora negli ospedali pubblici ... Riporta msn.com

Medici continua la fuga dall’Italia. Rispetto al 2022 i camici bianchi emigrati sono cresciuti del 133% - Salute dal titolo «Orizzonti della cura: innovazione nella diagnosi tempestiva e nelle terapie di eccellenza» realizzato dall'Istituto per la Competi ... Riporta italiaoggi.it