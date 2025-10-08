L’Istat lancia l’allarme | gli italiani credono sempre meno nelle istituzioni
Gli italiani si fidano sempre meno delle istituzioni. È quanto emerge dal nuovo rapporto Istat 2024 sulla fiducia nelle istituzioni, che fotografa un calo generalizzato rispetto all’anno precedente. Dopo oltre un decennio di rilevazioni (2012-2024), solo poche figure pubbliche riescono ancora a ottenere la piena approvazione dei cittadini: vigili del fuoco, forze dell’ordine e presidente della Repubblica. Secondo l’indagine, i vigili del fuoco si confermano al primo posto nella classifica della fiducia, mentre i partiti politici restano fanalino di coda. Cala la fiducia anche verso le forze dell’ordine, che scende dal 76,2% del 2023 al 72,9%, tornando ai livelli del 2018. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
