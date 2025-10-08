Lirica il nuovo Paciotti | voce chitarra e orchestra in presa diretta

Dal 10 ottobre sarà disponibile in digitale Lirica, il nuovo lavoro di Federico Paciotti, tenore e chitarrista che intreccia opera e rock. Prodotto da The Lime Art&Music Hub di Roberto Meglioli e distribuito da Believe, è stato registrato al Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini con la direzione orchestrale di Tiziano Popoli. Lirica arriva in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

