"Non vengono fatti gli interventi che servono e vengono proposte soluzioni che non sono attuabili: non ci siamo". Dure le parole di Bruno Bernardi, sindaco di Molinella, nei confronti di Città Metropolitana, ente proprietario della provinciali che circondano il territorio della Bassa. Bernardi, ieri, insieme alle associazioni di categoria del suo territorio, e a due sindacati, ha fatto il punto sulla drammatica situazione della viabilità da quando, a maggio 2023, l’alluvione si è portata via il Ponte della Motta interrompendo una delle arterie principali. Nei prossimi giorni Bernardi e le associazioni manderanno una lettera a Città Metropolitana per chiedere più tempestività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'ira di Bernardi: "Viabilità impossibile, opere mai fatte"