L' ipotesi sul tavolo in discussione per la prossima Manovra è di ridurre la pressione fiscale sulla mensilità aggiuntiva che arriva insieme allo stipendio di dicembre con l' obiettivo di aumentare i consumi e il reddito netto del ceto medio

M entre le famiglie italiane iniziano a guardare al bilancio di fine anno, l'attenzione del Governo è puntata sulle scadenze della Legge di Bilancio che si avvicinano e, in particolar modo, su una misura che interesserebbe milioni di lavoratori. L'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di detassare la tredicesima. Un intervento che potrebbe dare ossigeno al ceto medio, la fascia più colpita dall'erosione del potere d'acquisto, e magari riattivare i consumi crollati da tempo. L'Istat fotografa un'Italia con più poveri e più donne disoccupate X Tredicesima detassata, l'ipotesi di uno stipendio più alto.

