L’ipotesi è che sia morto a inizio estate E la pista della carriera universitaria

Al citofono del civico 32 di via Cavour, la via centrale di Grezzago su cui si affacciano portici, bar e attività commerciali, risponde il fratello minore di Wishwa. Parlò davanti alle telecamere più volte durante i drammatici mesi della scomparsa del fratello. Ora, comprensibilmente, non ha più parole. I genitori fuori casa, "torneranno questa sera". L’attesa per gli accertamenti scientifici e non solo, l’indagine sulla morte dello studente universitario procede su più fronti: ricostruzione dei suoi rapporti personali, amicizie, colleghi di studio, e analisi del cellulare. Le ultime telefonate fatte e ricevute potranno rivelare la trama dei rapporti personali sfuggita anche ai parenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
