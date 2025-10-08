Lipomo auto contro moto sulla strada per Lecco | 26enne in codice rosso

Quicomo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente poco dopo le 12.15 di oggi, 8 ottobre 2025, a Lipomo, lungo la strada per Lecco. Un’auto e una moto si sono scontrate; ad avere la peggio è stato il motociclista, un 26enne, soccorso in codice rosso.Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Lipomo e l’automedica. 🔗 Leggi su Quicomo.it

