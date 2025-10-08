Lioness – stagione 3 | un attore di Yellowstone nel cast
La serie di Taylor Sheridan Lioness ha aggiunto un attore di Yellowstone al suo cast, rivelando nuovi dettagli sui personaggi all’inizio della produzione. Dopo una lunga attesa, Lioness – stagione 3 è stata ufficialmente rinnovata da Paramount+ ad agosto. L’annuncio, arrivato quasi 10 mesi dopo il finale della stagione 2, ha confermato che le vincitrici dell’Oscar Zoe Saldaña e Nicole Kidman torneranno nei panni di Joe McNamara e Kaitlyn Meade. Il dramma si concentra sulle operazioni della CIA, con Joe e Kaitlyn tra coloro che reclutano nuovi agenti per affrontare nuove minacce. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
