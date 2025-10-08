L’intervista Carlo Rivetti I soldi aiutano ma non fanno la classifica
L’intervista a Carlo Rivetti uscita lunedì sullo speciale per i 140 anni de Il Resto del Carlino, era parte di un lungo colloquio che aveva toccato diversi aspetti e che si chiudeva, sulla carta, con una domanda sul futuro dei Rivetti a Modena, ma il dialogo proseguiva su un aspetto, quello relativo alle proprietà straniere sostenute da fondi, come quella che regge il Palermo, peraltro prossimo avversario del Modena il 19. "Si tratta di una concorrenza molto forte – spiega Rivetti – però una cosa l’ho imparata in tanti anni: i soldi non sono tutto. Aiutano, ma non fanno la classifica". Cosa la fa? " Visione e programmazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
