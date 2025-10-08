L’intelligenza artigianale della legatoria Il Borgo
Milano, via Canonica. In un cortile silenzioso tra Chinatown e il vecchio Borgo degli Ortolani c’è una legatoria unica, talmente unica (e paziente) che nel 2018 non mi cacciò tirandomi dietro degli ortaggi – del resto, al Borgh di Scigulatt . – quando gli portai 35 copertine in marmo con cui rilegare altrettanti libri oggetto che avevo prodotto ai tempi. Si chiama Il Borgo, è una cooperativa nata nel 1985 e da quarant’anni traduce idee librarie e cartotecniche in oggetti da conservare e tramandare alle prossime generazioni; o anche da toccare e usare ogni giorno. Gli portate un libro antico, che so, dell’Ottocento, che ha visto tempi migliori? Ve lo restituiscono come nuovo – anche se al Borgo tengono molto a precisare di non essere restauratori. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
